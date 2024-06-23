Хусити атакували авіаносець "Дуайт Ейзенхауер", у Командуванні США заперечують

Єменські хусити заявили про успішну атаку в Червоному морі на авіаносець ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер". Однак американські військові спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі Х.

"Нещодавні заяви про успішну атаку хуситів на авіаносець ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" (CVN-69) категорично не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

В Командуванні також додали, що за останню добу американські військові успішно знищили у Червоному морі три безекіпажні надводні кораблі хуситів.

Зазначається, що ці судна становили безпосередню загрозу для США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні. Заходів було вжито для захисту свободи судноплавства та забезпечення більшої безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торговельних суден.

"Крім того, підтримувані Іраном хусити запустили три протикорабельні балістичні ракети (ПКР) з підконтрольної хуситам території Ємену в Аденську затоку. Американські, коаліційні або торгові судна не постраждали й не зазнали істотних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Пентагон оголосив, що після завершення навчань у Тихому океані, до вод Близького Сходу слідом за "Дуайт Д. Ейзенхауером" попрямує авіаносець "Теодор Рузвельт".

У суботу, 22 червня, бойовики єменського угруповання хуситів заявили, що атакували авіаносець "Дуайт Д. Ейзенхауер" у Червоному морі та що операція успішно досягла своїх цілей.

Терористи також заявили про успішне влучання ракети по комерційному судну Transworld Navigator в Аравійському морі, не уточнивши, коли саме відбувся напад.