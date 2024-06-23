Хусити атакували авіаносець "Дуайт Ейзенхауер", у Командуванні США заперечують
Єменські хусити заявили про успішну атаку в Червоному морі на авіаносець ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер". Однак американські військові спростували цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі Х.
"Нещодавні заяви про успішну атаку хуситів на авіаносець ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" (CVN-69) категорично не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.
В Командуванні також додали, що за останню добу американські військові успішно знищили у Червоному морі три безекіпажні надводні кораблі хуситів.
Зазначається, що ці судна становили безпосередню загрозу для США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні. Заходів було вжито для захисту свободи судноплавства та забезпечення більшої безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торговельних суден.
"Крім того, підтримувані Іраном хусити запустили три протикорабельні балістичні ракети (ПКР) з підконтрольної хуситам території Ємену в Аденську затоку. Американські, коаліційні або торгові судна не постраждали й не зазнали істотних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.
Пентагон оголосив, що після завершення навчань у Тихому океані, до вод Близького Сходу слідом за "Дуайт Д. Ейзенхауером" попрямує авіаносець "Теодор Рузвельт".
У суботу, 22 червня, бойовики єменського угруповання хуситів заявили, що атакували авіаносець "Дуайт Д. Ейзенхауер" у Червоному морі та що операція успішно досягла своїх цілей.
Терористи також заявили про успішне влучання ракети по комерційному судну Transworld Navigator в Аравійському морі, не уточнивши, коли саме відбувся напад.
Атаки єменських хуситів
З початком війни Ізраїлю з ХАМАС у Секторі Газа в жовтні минулого року, пов'язане з Іраном радикальне ісламське угруповання хуситів у Ємені почало атакувати торговельні комерційні судна, що прямують у Червоне море через Аденську протоку. В першу чергу терористи обстрілюють кораблі, що перевозять вантажі до країн Заходу.
За вісім місяців війни сталося понад 70 атак, в яких хусити потопили два судна, захопили одне та вбили щонайменше трьох моряків. Однак військові кораблі США успішно відбивають майже щоденні атаки бойовиків та неодноразово завдавали ударів по цілях хуситів на території Ємену.
Днями стало відомо, що хусити, ймовірно, потопили у Червоному морі грецьке судно-вуглевоз Tutor.
13 червня хусити вдарили ракетами по українському судну Verbena в Аденській затоці. Корабель загорів, один моряк зазнав тяжких травм.
Раніше хусити також пошкодили контейнеровоз під прапором Ліберії. Однак судно продовжило рух за маршрутом.
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