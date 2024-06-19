UKMTO: єменські хусити, вірогідно, потопили ще одне судно у Червоному морі

За даними Службу морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO), грецьке судно-вуглевоз Tutor, вірогідно, був потоплений у Червоному морі внаслідок нещодавнього ракетного удару з боку бойовиків хуситів у Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ураження цього корабля відбулося ще 12 червня.

"Військова влада повідомляє про морське сміття та нафту, помічені в останньому зареєстрованому місці", - йдеться в оновленому звіті від UKMTO.

Один член екіпажу, який, імовірно, перебував у машинному відділенні Tutor під час атак, залишається зниклим безвісти.

Ураження комерційних кораблів хуситами

Нагадаємо, починаючи з листопада минулого року хусити у Ємені завдають ударів по кораблях в регіоні Червоного моря. Вони пояснюють свої атаки на комерційне судноплавство "знаком солідарності" з угрупованням ХАМАС у Секторі Газі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористів у відповідь на масовану атаку у жовтні 2023-го.

2 березня цього року у Червоному морі затонуло атаковане єменськими хуситами судно "Рубімар". Це перший корабель, який пішов на дно після атаки бойовиків.

Зазначається, що звіт UKMTO про ймовірне затоплення Tutor надійшов через тиждень після того, як хусити серйозно пошкодили це судно, що йшло під прапором Ліберії. Крім того, нещодавно також було атаковане українське судно Verbena під прапором Палау, яке було завантажене дерев’яними будівельними матеріалами.

Екіпаж "Вербени" покинув борт, оскільки не зміг приборкати пожежу після атаки. Цей корабель наразі дрейфує в Аденській затоці.