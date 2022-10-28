США знімуть з озброєння найпотужнішу ядерну бомбу: в чому причина

Сполучені Штати Америки вирішили зняти з експлуатації термоядерну гравітаційну бомбу B83-1 через зростання витрат на її обслуговування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оборонну стратегію США.
"Гравітаційна бомба B83-1 буде знята з експлуатації через збільшення обмежень на її можливості та зростання витрат на обслуговування", - сказано у документі.
Зазначається, що у найближчій перспективі США будуть використовувати наявні можливості для утримання важких і глибоко захованих цілей під загрозою.
Окрім того, Пентагон, працюючи зі своїми міжвідомчими партнерами та керуючись існуючими концепціями, розробить тривалий потенціал для покращеного ураження таких цілей.
Зазначимо, що B83 - це термоядерна гравітаційна бомба змінної потужності, розроблена США наприкінці 1970-х років і надійшла на озброєння в 1983 році. Її максимальна потужністю 1,2 мегатонни тротилу.
Зазначимо, що у Стратегії національної оборони США Росію внесли в список постійних ризиків в ключових сферах, в тому числі, і в ядерній.
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