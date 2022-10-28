США снимут с вооружения самую мощную ядерную бомбу: в чем причина

"Гравитационная бомба B83-1 будет снята с эксплуатации из-за увеличения ограничений на ее возможности и роста затрат на обслуживание", - говорится в документе.

Отмечается, что в перспективе США будут использовать имеющиеся возможности для удержания тяжелых и глубоко спрятанных целей под угрозой.

Кроме того, Пентагон, работая со своими межведомственными партнерами и руководствуясь существующими концепциями, разработает длительный потенциал для улучшения поражения таких целей.

Отметим, что B83 - это термоядерная гравитационная бомба переменной мощности, разработанная США в конце 1970-х годов и поступившая на вооружение в 1983 году. Ее максимальная мощностью 1,2 мегатонна тротила.