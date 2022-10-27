ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пентагон показав нову оборонну стратегію США, в якій Росія становить ядерну загрозу

Новость на русском →
США, Четвер 27 жовтня 2022 20:33
Пентагон показав нову оборонну стратегію США, в якій Росія становить ядерну загрозу Фото: Пентагон презентував нову оборонну стратегію (wikimedia)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство оборони США опублікувало нову оборонну стратегію, де Росію внесли в список постійних ризиків в ключових сферах, в тому числі, і в ядерній.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на опублікований Пентагоном документ.

Презентуючи оборонну стратегію, голова Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російський уряд залишає в якості мети розкол НАТО.

"Росія представляє серйозні, постійні ризики в ключових сферах. До них належать ядерні загрози для батьківщини та союзників і партнерів США; загрози крилатих ракет великої дальності; кібернетичні та інформаційні операції; контркосмічні загрози; хімічна та біологічна зброя; підводна війна; і широкі кампанії в сірій зоні, спрямовані, зокрема, проти демократій", - заявив він.

Ще одним викликом для США Остін назвав стримування Китаю, як країни у якої є і бажання і сили переробити світопорядок.

В документі зазначено, що основні пріоритети нової оборонної програми включають:

  • Захист США, з урахуванням зростаючої загрози з боку Китаю;
  • Стримування стратегічних нападів на Сполучені Штати, союзників та партнерів;
  • Стримування агресії, водночас готовність взяти верх у конфлікті, коли це необхідно, віддаючи пріоритет виклику КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні, а потім виклику Росії у Європі;
  • Створення стійких Об’єднаних сил і оборонної екосистеми.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.

А до цього Україну таємно відвідав глава ЦРУ Вільям Бернс - зустріч відбулася на фоні можливості Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів