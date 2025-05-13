США знімуть усі санкції з Сирії

Сполучені Штати Америки знімуть всі санкції з Сирії.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на американо-саудівському інвестиційному форумі.
"Я розпоряджуся припинити санкції проти Сирії, щоб дати їм шанс на велич", - заявив Трамп.
За його словами, він сподівається, що новий уряд Сирії зуміє стабілізувати ситуацію в країні і зберегти мир.
"Це те, що ми хочемо бачити", - сказав Трамп.
Президент США розповів, що його адміністрація вже зробила перші кроки до відновлення нормальних відносин між Штатами і Сирією вперше за більш ніж десять років.
"Тому я кажу: "Удачі Сирії". Покажіть нам що-небудь особливе, як це зробили, відверто кажучи, у Саудівській Аравії", - заявив Трамп.
Минулого місяця Вашингтон заявив, що вважає кроки, вжиті Дамаском, недостатніми для зняття санкцій, зокрема щодо вимоги США усунути іноземних бойовиків із керівних постів в армії, передають західні ЗМІ.
Нещодавно речник Ради національної безпеки Білого дому Джеймс Хьюітт заявив, що дії тимчасової влади Сирії визначатимуть майбутню підтримку США або можливе послаблення санкцій.
У грудні минулого року бойовики ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" встановили контроль над ключовими містами Сирії, включно з Дамаском. Президент Башар Асад разом із родиною втік до Росії.
А вже у січні тимчасовим главою держави став Ахмед аль-Шараа, який пообіцяв створити інклюзивний перехідний уряд для відновлення державних інститутів і проведення виборів упродовж наступних п’яти років. У березні була оприлюднена конституційна декларація, що закріплює роль ісламського права, а також гарантує права жінок і свободу слова.
Нова влада, яка базується на сунітських ісламістах, стикається з тиском з боку Заходу та арабських країн, які вимагають залучення до уряду представників усіх етнічних і релігійних спільнот Сирії.
Цей тиск посилився після вбивств сотень цивільних алавітів - секти меншини, з якої походить повалений лідер Башар аль-Асад - під час насильства на західному узбережжі Сирії цього місяця.
Ахмед аль-Шараа не виключив, що сутички та вбивства можуть розпалити у країні громадянську війну.
Тим часом підготовка до проведення виборів президента Сирії може зайняти до чотирьох років - стільки піде часу на створення Конституції.
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