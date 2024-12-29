Підготовка до виборів в Сирії може зайняти до чотирьох років, - лідер повстанців

Підготовка до проведення президентських виборів в Сирії може тривати до чотирьох років. Для початку кілька років піде на написання конституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що розробка нової конституції може тривати до трьох років. Він також сказав, що сирійцям знадобиться близько року, щоб побачити кардинальні зміни.

Крім того, за словами аль-Шараа, угруповання " Хаят Тахрір аш-Шам ", яке брало участь у поваленні режиму Башара Асада, буде розпущено на конференції національного діалогу.

Новий сирійський лідер також сподівається, що американська адміністрація скасує санкції, які були раніше накладені на Сирію через правління режиму Асада.