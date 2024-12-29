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Підготовка до виборів в Сирії може зайняти до чотирьох років, - лідер повстанців

Сирія, Неділя 29 грудня 2024 19:14
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Підготовка до виборів в Сирії може зайняти до чотирьох років, - лідер повстанців Фото: підготовка до проведення виборів в Сирії може тривати до чотирьох років (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Підготовка до проведення президентських виборів в Сирії може тривати до чотирьох років. Для початку кілька років піде на написання конституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що розробка нової конституції може тривати до трьох років. Він також сказав, що сирійцям знадобиться близько року, щоб побачити кардинальні зміни.

Крім того, за словами аль-Шараа, угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке брало участь у поваленні режиму Башара Асада, буде розпущено на конференції національного діалогу.

Новий сирійський лідер також сподівається, що американська адміністрація скасує санкції, які були раніше накладені на Сирію через правління режиму Асада.

Падіння режиму Асада

Кілька тижнів тому повстанці повалили режим диктатора Башара Асада в Сирії. Сам Башар Асад втік до Росії. Зауважимо, що Москва заявила, що диктатор нібито добровільно передав владу.

Натомість Росія на тлі подій у Сирії виводить свої кораблі з морських баз, а також перекидає залишки озброєння з баз, зокрема і на території Лівану.

В Україні нині не виключають відновлення дипломатичних відносин з новим урядом Сирії.

Зокрема український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна направила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна.

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