США снимут все санкции с Сирии

"Я распоряжусь прекратить санкции против Сирии, чтобы дать им шанс на величие", - заявил Трамп.

По его словам, он надеется, что новое правительство Сирии сумеет стабилизировать ситуацию в стране и сохранить мир.

"Это то, что мы хотим видеть", - сказал Трамп.

Президент США рассказал, что его администрация уже сделала первые шаги к восстановлению нормальных отношений между Штатами и Сирией впервые за более чем десять лет.

"Поэтому я говорю: "Удачи Сирии". Покажите нам что-нибудь особенное, как это сделали, откровенно говоря, в Саудовской Аравии", - заявил Трамп.

Позиция США по санкциям против Сирии

В прошлом месяце Вашингтон заявил, что считает шаги, предпринятые Дамаском, недостаточными для снятия санкций, в частности относительно требования США устранить иностранных боевиков с руководящих постов в армии, передают западные СМИ.

Недавно представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт заявил, что действия временных властей Сирии будут определять будущую поддержку США или возможное ослабление санкций.