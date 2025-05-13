США знімуть усі санкції з Сирії
Сполучені Штати Америки знімуть всі санкції з Сирії.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на американо-саудівському інвестиційному форумі.
"Я розпоряджуся припинити санкції проти Сирії, щоб дати їм шанс на велич", - заявив Трамп.
За його словами, він сподівається, що новий уряд Сирії зуміє стабілізувати ситуацію в країні і зберегти мир.
"Це те, що ми хочемо бачити", - сказав Трамп.
Президент США розповів, що його адміністрація вже зробила перші кроки до відновлення нормальних відносин між Штатами і Сирією вперше за більш ніж десять років.
"Тому я кажу: "Удачі Сирії". Покажіть нам що-небудь особливе, як це зробили, відверто кажучи, у Саудівській Аравії", - заявив Трамп.
Позиція США щодо санкції проти Сирії
Минулого місяця Вашингтон заявив, що вважає кроки, вжиті Дамаском, недостатніми для зняття санкцій, зокрема щодо вимоги США усунути іноземних бойовиків із керівних постів в армії, передають західні ЗМІ.
Нещодавно речник Ради національної безпеки Білого дому Джеймс Хьюітт заявив, що дії тимчасової влади Сирії визначатимуть майбутню підтримку США або можливе послаблення санкцій.
Зміна режиму в Сирії
У грудні минулого року бойовики ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" встановили контроль над ключовими містами Сирії, включно з Дамаском. Президент Башар Асад разом із родиною втік до Росії.
А вже у січні тимчасовим главою держави став Ахмед аль-Шараа, який пообіцяв створити інклюзивний перехідний уряд для відновлення державних інститутів і проведення виборів упродовж наступних п’яти років. У березні була оприлюднена конституційна декларація, що закріплює роль ісламського права, а також гарантує права жінок і свободу слова.
Нова влада, яка базується на сунітських ісламістах, стикається з тиском з боку Заходу та арабських країн, які вимагають залучення до уряду представників усіх етнічних і релігійних спільнот Сирії.
Цей тиск посилився після вбивств сотень цивільних алавітів - секти меншини, з якої походить повалений лідер Башар аль-Асад - під час насильства на західному узбережжі Сирії цього місяця.
Ахмед аль-Шараа не виключив, що сутички та вбивства можуть розпалити у країні громадянську війну.
Тим часом підготовка до проведення виборів президента Сирії може зайняти до чотирьох років - стільки піде часу на створення Конституції.
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