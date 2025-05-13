США знімуть усі санкції з Сирії

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на американо-саудівському інвестиційному форумі.

"Я розпоряджуся припинити санкції проти Сирії, щоб дати їм шанс на велич", - заявив Трамп.

За його словами, він сподівається, що новий уряд Сирії зуміє стабілізувати ситуацію в країні і зберегти мир.

"Це те, що ми хочемо бачити", - сказав Трамп.

Президент США розповів, що його адміністрація вже зробила перші кроки до відновлення нормальних відносин між Штатами і Сирією вперше за більш ніж десять років.

"Тому я кажу: "Удачі Сирії". Покажіть нам що-небудь особливе, як це зробили, відверто кажучи, у Саудівській Аравії", - заявив Трамп.

Позиція США щодо санкції проти Сирії

Минулого місяця Вашингтон заявив, що вважає кроки, вжиті Дамаском, недостатніми для зняття санкцій, зокрема щодо вимоги США усунути іноземних бойовиків із керівних постів в армії, передають західні ЗМІ.

Нещодавно речник Ради національної безпеки Білого дому Джеймс Хьюітт заявив, що дії тимчасової влади Сирії визначатимуть майбутню підтримку США або можливе послаблення санкцій.