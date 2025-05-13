США снимут все санкции с Сирии
Соединенные Штаты Америки снимут все санкции с Сирии.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на американо-саудовском инвестиционном форуме.
"Я распоряжусь прекратить санкции против Сирии, чтобы дать им шанс на величие", - заявил Трамп.
По его словам, он надеется, что новое правительство Сирии сумеет стабилизировать ситуацию в стране и сохранить мир.
"Это то, что мы хотим видеть", - сказал Трамп.
Президент США рассказал, что его администрация уже сделала первые шаги к восстановлению нормальных отношений между Штатами и Сирией впервые за более чем десять лет.
"Поэтому я говорю: "Удачи Сирии". Покажите нам что-нибудь особенное, как это сделали, откровенно говоря, в Саудовской Аравии", - заявил Трамп.
Позиция США по санкциям против Сирии
В прошлом месяце Вашингтон заявил, что считает шаги, предпринятые Дамаском, недостаточными для снятия санкций, в частности относительно требования США устранить иностранных боевиков с руководящих постов в армии, передают западные СМИ.
Недавно представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт заявил, что действия временных властей Сирии будут определять будущую поддержку США или возможное ослабление санкций.
Смена режима в Сирии
В декабре прошлого года боевики исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" установили контроль над ключевыми городами Сирии, включая Дамаск. Президент Башар Асад вместе с семьей бежал в Россию.
А уже в январе временным главой государства стал Ахмед аль-Шараа, который пообещал создать инклюзивное переходное правительство для восстановления государственных институтов и проведения выборов в течение следующих пяти лет. В марте была обнародована конституционная декларация, закрепляющая роль исламского права, а также гарантирующая права женщин и свободу слова.
Новая власть, основанная на суннитских исламистах, сталкивается с давлением со стороны Запада и арабских стран, которые требуют привлечения в правительство представителей всех этнических и религиозных сообществ Сирии.
Это давление усилилось после убийств сотен гражданских алавитов - секты меньшинства, из которой происходит свергнутый лидер Башар аль-Асад - во время насилия на западном побережье Сирии в этом месяце.
Ахмед аль-Шараа не исключил, что столкновения и убийства могут разжечь в стране гражданскую войну.
Тем временем подготовка к проведению выборов президента Сирии может занять до четырех лет - столько уйдет времени на создание Конституции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.