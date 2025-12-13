США знімають санкції з білоруського калію

За його словами, рішення ухвалене відповідно до вказівок президента США Дональда Трампа.

"США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже хороший крок з боку США для Білорусі. Ми їх знімаємо зараз", - заявив Коул журналістам.

Він також зазначив, що діалог між сторонами щодо санкцій триватиме й надалі. За словами американського представника, у міру нормалізації відносин між США та Білоруссю можливе подальше пом’якшення обмежень. Коул висловив сподівання, що в перспективі санкції можуть бути повністю скасовані.

Санкції проти державного підприємства "Білоруськалій" США запровадили у серпні 2021 року. До їх введення калійні добрива були ключовим експортним товаром Білорусі - на них припадало понад 20% загального експорту країни. Крім того, Білорусь займала близько 20% світового ринку калійних добрив.