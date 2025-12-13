UA

США знімають санкції з білоруського калію

Фото: самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення зняти санкції з білоруського калію.

Про це повідомив спеціальний посланець США з питань Білорусі Джон Коул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, рішення ухвалене відповідно до вказівок президента США Дональда Трампа.

"США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже хороший крок з боку США для Білорусі. Ми їх знімаємо зараз", - заявив Коул журналістам.

Він також зазначив, що діалог між сторонами щодо санкцій триватиме й надалі. За словами американського представника, у міру нормалізації відносин між США та Білоруссю можливе подальше пом’якшення обмежень. Коул висловив сподівання, що в перспективі санкції можуть бути повністю скасовані.

Санкції проти державного підприємства "Білоруськалій" США запровадили у серпні 2021 року. До їх введення калійні добрива були ключовим експортним товаром Білорусі - на них припадало понад 20% загального експорту країни. Крім того, Білорусь займала близько 20% світового ринку калійних добрив.

Раніше ми писали, що уряд Великої Британії ввів нові санкції проти Білорусі. У санкційному списку опинились шість осіб та три компанії. Санкції спрямовані проти керівників установ, відповідальних за серйозні порушення прав людини, та компаній білоруського оборонного сектору, які підтримують війну Росії в Україні.

