США снимают санкции с белорусского калия

По его словам, решение принято в соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа.

"США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший шаг со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", - заявил Коул журналистам.

Он также отметил, что диалог между сторонами по санкциям будет продолжаться и в дальнейшем. По словам американского представителя, по мере нормализации отношений между США и Беларусью возможно дальнейшее смягчение ограничений. Коул выразил надежду, что в перспективе санкции могут быть полностью отменены.

Санкции против государственного предприятия "Беларуськалий" США ввели в августе 2021 года. До их введения калийные удобрения были ключевым экспортным товаром Беларуси - на них приходилось более 20% общего экспорта страны. Кроме того, Беларусь занимала около 20% мирового рынка калийных удобрений.