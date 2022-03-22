США знают о применении Россией гиперзвуковых ракет в Украине, - Пентагон

Российские войска во время войны против Украины использовали гиперзвуковые ракеты. В США заявили, что им известно, по крайней мере об одном случае применения данного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам представителя Пентагона Джона Кирби, оккупанты использовали гиперзвуковую ракету против стационарного здания на относительно близком расстоянии.
Кирби также добавил, что министр обороны США Ллойд Остин не рассматривает использование этого типа оружия как своего рода изменение правил игры.
"Не совсем ясно, каковы были их намерения", - сказал Кирби.
Напомним, в России заявили о применении в Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал". С помощью одной из таких ракет оккупанты разгромили крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Позже Россия заявила о новом применении гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Ее выпустили по базе хранения горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области.
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