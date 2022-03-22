RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США знають про застосування Росією гіперзвукових ракет в Україні, - Пентагон

Фото: літак з гіперзвуковою ракетою "Кинджал" (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Російські війська під час війни проти України використовували гіперзвукові ракети. У США заявили, що їм відомо, принаймні про один випадок застосування даної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, окупанти використовували гіперзвукову ракету проти стаціонарної будівлі на відносно близькій відстані.

Кірбі також додав, що міністр оборони США Ллойд Остін не розглядає використання цього типу зброї як свого роду зміни правил гри.

"Не зовсім зрозуміло, якими були їхні наміри", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, в Росії заявили про застосування в Україні гіперзвукових ракет "Кинджал". За допомогою однієї з таких ракет окупанти розгромили великий підземний склад ракет і авіаційних боєприпасів в населеному пункті Делятин Івано-Франківської області.

Пізніше Росія заявила про нове застосування гіперзвукової ракети "Кинджал". Її випустили по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в районі населеного пункту Костянтинівка Миколаївської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниПентагон