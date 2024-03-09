США знайшли гроші для фінансування уряду до кінця вересня

У Сенат схвалив законопроект, що дозволяє виділити кошти для роботи деяких відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Сенат проголосував за ухвалення пакету із шести законопроектів на 460 млрд доларів у п'ятницю ввечері, схвалюючи фінансування на весь рік департаментів у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та міського розвитку, юстиції, торгівлі та енергетики, серед інших відомств.

75 членів верхньої палати підтримали пакет, 22 - проголосували проти. Тепер закон має підписати президент США Джо Байден.

Цей пакет лише перший із двох пакетів законопроектів про витрати, над прийняттям яких Конгрес працює цього місяця.

Законодавці планують 22 березня прийняти другий пакет для шести законопроектів про фінансування на весь рік, що залишилися, такі сфери, як міністерства оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб.

За словами законодавців, за цими сферами може бути ще важче досягти двопартійної згоди.

Раніше ми писали, що Конгрес погодив бюджет США до кінця фінансового року.

Також ми повідомляли, що Сенат США підтримав тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну.