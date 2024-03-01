Сенат США підтримав тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну

Сенат США підтримав законопроєкт про тимчасовий бюджет. Це дозволить продовжити роботу уряду та уникнути шатдауну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Документ підтримали 77 американських сенаторів, 13 були "проти". Бюджетну угоду вже надіслали на підпис президенту США Джо Байдена.

Зазначається, що за минулою угодою фінансування деяких органів влади закінчується 1 березня, інших - 8 березня. Законопроєкт продовжив фінансування до 8 та 22 березня відповідно.

Байден заявив, що рішення Сенату та Палати представників є хорошою новиною для американців. Але він наголосив, що це лише короткострокове рішення, а не дострокове.

Що цьому передувало

Додамо, що шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через відсутність нового бюджету.

Конгрес США з вересня 2023 року не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Республіканці вимагають скоротити витрати та посилити безпеку кордонів. Також йдуть дискусії щодо підтримки України.

Нагадаємо, що 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Проєкт досі не розглядали.