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США нашли деньги для финансирования правительства до конца сентября

Вашингтон, Суббота 09 марта 2024 04:45
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США нашли деньги для финансирования правительства до конца сентября Фото: США нашли деньги для финансирования правительства до конца сентября (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В США Сенат одобрил законопроект, позволяющий выделить средства для работы некоторых ведомств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Сенат проголосовал за принятие пакета из шести законопроектов на 460 млрд долларов в пятницу вечером, одобряя финансирование на весь год департаментов по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и городского развития, юстиции, торговли и энергетики, среди прочих ведомств.

75 членов верхней палаты поддержали пакет, 22 - проголосовали против. Теперь закон должен подписать президент США Джо Байден.

Этот пакет лишь первый из двух пакетов законопроектов о расходах, над принятием которых Конгресс работает в этом месяце.

Законодатели планируют 22 марта принять второй пакет для оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год, такие сферы, как министерства обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.

По словам законодателей, по этим сферам может быть еще труднее достичь двухпартийного согласия.

Ранее мы писали, что Конгресс согласовал бюджет США до конца финансового года.

Также мы сообщали, что Сенат США поддержал временный бюджет во избежание шатдауна

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