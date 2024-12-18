У США не знали про план з ліквідації російського генерала, - Держдепартамент
Учора в Москві, 17 грудня, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова. Сполучені Штати не причетні до цього вбивства.
Про це заявив спікер Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Держдепу.
"Я можу сказати вам, що Сполучені Штати не знали про це заздалегідь і не були причетні", - сказав він.
За словами Міллера, покійник був причетний до багатьох звірств і використання хімічної зброї проти українських військових.
"Це те, що США раніше публічно оцінювали, що російські військові під його керівництвом використовували речовини... порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї", - додав представник Держдепу.
Нагадаємо, вчора у Москві внаслідок вибуху було вбито начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.
За даними джерел РБК-Україна, за операцією з його ліквідації стоїть Служба безпеки України.
"Кирилов був військовим злочинцем і абсолютно законною метою, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає на всіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", - повідомило інформоване джерело.
Також зазначимо, що за день до смерті Кириллова СБУ оголосила йому підозру за масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.
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