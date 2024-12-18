В США не знали о плане по ликвидации российского генерала, - Госдепартамент

Вчера в Москве, 17 декабря, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Соединенные Штаты не причастны к этому убийству.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Госдепа .

"Я могу сказать вам, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были причастны", - сказал он.

По словам Миллера, покойник был причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских военных.

"Это то, что США ранее публично оценивали, что российские военные под его руководством использовали вещества... нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия", - добавил представитель Госдепа.