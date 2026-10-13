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США змусять Зеленського та Путіна укласти угоду про мир, - Трамп

00:42 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
США змусять Зеленського та Путіна укласти угоду про мир, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що змусить президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна укласти мирну угоду про завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Magno News.

У ніч на 13 жовтня за київським часом Трамп вкотре вийшов поспілкуватися з журналістами. Насамперед у нього почали питати з приводу так званого "енергетичного перемир'я" між Україною та Росією.

Зокрема, журналісти неодноразово зазначили, що сторони, виходячи зі слів Трампа, домовилися про припинення вогню, проте насправді Росія вже двічі порушила перемир'я (у ніч на 12 жовтня та ввечері 12 жовтня).

У відповідь Трамп спочатку сказав, що не впевнений у порушенні, проте США це перевірять. Слідом на подібне запитання він уже заявив, що порушення були з обох боків. А на закид, що Путін не хоче перемир'я, тоді як Зеленський згоден, президент США каже, що обидва лідери підтримують "енергетичне перемир'я".

Також Трамп висловився про угоду щодо завершення війни загалом. Американський лідер вважає, що російський диктатор хоче укласти її більше, ніж президент України. Після цього він підкреслив, що США змусять обох піти на угоду.

"Я думаю, що Путін хоче укласти угоду, і нам потрібно домогтися, щоб Зеленський теж захотів це зробити... Я думаю, що насправді Путін хоче укласти угоду більше, ніж Зеленський... Думаю, вони хочуть укласти угоду, але не знають, як це зробити. Але ми змусимо їх укласти угоду", - каже голова Білого дому.

Крім того, Трамп задали питання щодо його дизельної угоди з Росією, на що він сказав, що ця угода не для нього, а "для решти світу".

Що ще важливо знати

Нагадаємо, днями Трамп публічно звернувся до народу України із закликом обрати нового президента замість Володимира Зеленського. Він звинуватив українського лідера в тому, що той, нібито, не хоче закінчувати війну з Росією.

У свою чергу, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що українці підтримують Зеленського, а сам президент сказав, що країна готова провести вибори, якщо буде перемир'я на 60 днів, від чого Росія фактично відмовилася.

Варто також додати, що Зеленський заявив 12 жовтня, що Україна після оголошення Трампом "енергетичного перемир'я" не завдала удару ні по одному російському НПЗ. Однак Росія, у свою чергу, атакувала шість енергооб'єктів, і в цілому по країні було поранено 33 людини.

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