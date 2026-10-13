ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

США заставят Зеленского и Путина заключить соглашение о мире, - Трамп

00:42 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
США заставят Зеленского и Путина заключить соглашение о мире, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что заставит президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина заключить мирное соглашение о завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Magno News.

В ночь на 13 октября по киевскому времени Трамп в очередной раз вышел пообщаться с журналистами. Первым делом у него начали спрашивать по поводу так называемого "энергетического перемирия" между Украиной и Россией.

В частности, журналисты неоднократно отметили, что стороны исходя из слов Трампа договорились о прекращении огня, однако на деле Россия уже дважды нарушила перемирие (в ночь на 12 октября и вечером 12 октября).

В ответ на это Трамп изначально сказал, что не уверен в нарушении, однако США это проверят. Следом на подобный вопрос он уже заявил, что нарушения были с обеих сторон. А на упрек, что Путин не хочет перемирия, в то время как Зеленский согласен, президент США говорит, что оба лидера поддерживают "энергетическое перемирие".

Также Трамп высказался о сделке по завершению войны в целом. Американский лидер считает, что российский диктатор хочет ее заключить больше, чем президент Украины. После он подчеркнул, что США заставят обоих пойти на сделку.

"Я думаю, что Путин хочет заключить сделку, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский тоже захотел это сделать... Я думаю, что на самом деле Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский... Думаю, они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать. Но мы заставим их заключить соглашение", - говорит глава Белого дома.

Кроме того, у Трампу задали вопрос по поводу его дизельной сделки с Россией, на что он сказал, что это соглашение не для него, а "для остального мира".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине Российская Федерация Владимир Зеленский Владимир Путин
Новости
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Аналитика
Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой