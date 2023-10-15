США зможуть підтримувати і Україну, і Ізраїль, - Байден

"У нас є можливість зробити це, і ми зобов'язані це зробити, ми - найважливіша нація", - сказав Байден, перефразувавши відому цитату колишнього держсекретаря Мадлен Олбрайт.

Байден зауважив, що США - наймогутніша нація в історії світу.

Відповідаючи на питання, чи можуть США вести обидві війни одночасно, Байден заявив, що країна дійсно здатна надавати допомогу для обох країн одночасно.

"Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. А якщо не ми, то хто?", - зазначив президент.

Раніше президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

У прес-службі Білого дому за результатами переговорів Байдена та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю зараз надсилається до Ізраїлю, а найближчими днями буде надано додаткову допомогу.

Так, станом на 13 жовтня відомо про прибуття до країни другого літака зі зброєю США. Також повідомлялось про можливі плани Америки розгорнути в країні підрозділ морпіхів.

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