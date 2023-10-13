США готують підрозділ морпіхів для можливого розгортання в Ізраїлі

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти США готують до можливого розгортання в Ізраїлі, щоб зміцнити там позиції американських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Підрозділ, який зараз перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з понад 2000 морських піхотинців і моряків. Серед основних завдань морської експедиційної групи є операції з евакуації та гуманітарна допомога.

Неназвані чиновники повідомили виданню, що такого наказу підрозділ поки не отримував. Однак, останніми днями в Пентагоні наголошували, що зможуть швидко надіслати в регіон додаткові сили та засоби.

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти та USS Bataan є частиною десантної групи, яка була розгорнута в регіоні в липні у відповідь на посилення іранської агресії в Оманській затоці та навколишніх водах.

Останніми днями він був дислокований поблизу Кувейту в рамках запланованих там навчань, але покинув його передчасно "через нові події", - повідомила в середу прес-секретар підрозділу капітан Анжеліка Уайт.

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам ХАМАС. Сьогодні армія оборони Ізраїля закликала жителів Сектора Гази евакуюватися на південь. На це їм дали добу. ООН розкритикувала заклики Ізраїля. ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

Також сьогодні до Ізраїлю прибув голова Пентагону, президенти Єврокомісії та Європарламенту, міністр закордонних справ Італії. Тель-Авів також планує відвідати глава МЗС Німеччини.

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