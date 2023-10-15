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США смогут поддерживать и Украину, и Израиль, - Байден

Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США могут поддерживать и Украину, и Израиль. У страны есть для этого возможности и обязательства.

Об этом сказал американский президент Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны это сделать, мы - самая важная нация", - сказал Байден, перефразировав известную цитату бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт.

Байден отметил, что США - самая могущественная нация в истории мира.

Отвечая на вопрос, могут ли США вести обе войны одновременно, Байден заявил, что страна действительно способна оказывать помощь для обеих стран одновременно.

"Мы можем позаботиться о них обеих и при этом поддерживать нашу общую международную оборону. А если не мы, то кто?", - отметил президент.

Ранее президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.

В пресс-службе Белого дома по результатам переговоров Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля сейчас направляется в Израиль, а в ближайшие дни будет предоставлена дополнительная помощь.

По состоянию на 13 октября известно о прибытии в страну второго самолета с оружием США. Также сообщалось о возможных планах Америки развернуть в стране подразделение морпехов.

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