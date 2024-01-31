У США не змогли відповісти, чи мають план "Б", якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні

Зокрема Нуланд відповіла на питання РБК-Україна щодо того, чи отримає Україна допомогу від США, про яку Байден попросив Конгрес, та чи існує "план Б".

"Для початку я скажу, що американці розуміють і захоплюються тими неймовірними результатами, яких Україна вже досягла в боротьбі з агресією Росії. І вони так само розуміють, що трапиться, якщо ви не зможете продовжувати не тільки захищати себе, а й процвітати. Я абсолютно впевнена, що розуміння цього вплине на результати голосування Конгресу на вимогу президента Байдена", - сказала вона.

Американські інспектори у Києві

Нагадаємо, 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та агентства з міжнародного розвитку США. Вони приїхали для перевірки наданої Україні американської допомоги.

Проблеми із допомогою США для України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт на виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити Києву.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього законопроєкту. Причиною стали вимоги республіканців додати туди жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Як повідомляє The Guardian, вже зараз Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.