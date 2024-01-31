В США не смогли ответить, имеют ли план "Б", если Конгресс не одобрит помощь Украине

В частности, Нуланд ответила на вопрос РБК-Украина относительно того, получит ли Украина помощь от США, о которой Байден попросил Конгресс, и существует ли "план Б".

"Для начала я скажу, что американцы понимают и восхищаются теми невероятными результатами, которых Украина уже достигла в борьбе с агрессией России. И они также понимают, что случится, если вы не сможете продолжать не только защищать себя, но и процветать. Я абсолютно уверена, что понимание этого повлияет на результаты голосования Конгресса по требованию президента Байдена", - сказала она.

Американские инспекторы в Киеве

Напомним, 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы из Минобороны, Госдепартамента и агентства по международному развитию США. Они приехали для проверки оказанной Украине американской помощи.

Проблемы с помощью США для Украины

В октябре 2023 г. президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект на выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить Киеву.

Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому законопроекту. Причиной стали требования республиканцев добавить туда более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Как сообщает The Guardian, уже сейчас Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.