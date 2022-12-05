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США змінили установки HIMARS, щоб Україна не запускала ракети по РФ, - WSJ

Фото: американська реактивна артилерійська система Himars (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

США модифікували передові ракетні пускові установки HIMARS, які вони передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"США таємно модифікували передові ракетні пускові установки Himars, які вони передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності. Адміністрація Байдена каже, що це запобіжний захід, необхідний для зменшення ризику більшої війни з Москвою", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з червня США поставили українським силам 20 пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS і великий перелік ракет із супутниковим керуванням із дальністю майже 80 км.

За даними видання, ці ракети, відомі як керована реактивна система залпового вогню GMLRS, використовувалися для ударів по російських складах боєприпасів, матеріально-технічних засобів і командних центрів на території України.

Повідомляється, що пускові установки HIMARS мають унікальну функцію, яка не дозволяє їм стати ще більш потужними бойовими системами.

За словами представників США, Пентагон модифікував пускові установки, щоб вони не могли запускати ракети великої дальності, включно з ракетами тактичної ракетної системи армії США або ATACMS , дальність яких становить майже 300 км.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міністерство оборони США та корпорація Lockheed Martin уклали контракт на виробництво додаткових РСЗВ HIMARS.

Також раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки, як відзначив держсекретар Ентоні Блінкен, зосереджені на тому, аби надати Україні якомога швидше та ефективніше системи ППО.

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