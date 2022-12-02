Пентагон уклав контракт на виготовлення додаткових HIMARS: що відомо
Міністерство оборони США та корпорація Lockheed Martin уклали контракт на виробництво додаткових РСЗВ HIMARS. Сума угоди - 430 930 711 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.
Зазначається, що очікується повномасштабне виробництво систем і допоміжних послуг для задоволення нагальної потреби у підтримці армії та різних іноземних партнерів.
Згідно з попередніми даними, дата завершення контракту - 31 грудня 2025 року. Однак у Міноборони США не вказли, яким саме союзникам планується постачати РСЗВ HIMARS.
Нагадаємо, Пентагон проведе секретну зустріч для збільшення виробництва зброї.
До слова, армія США прискорює процес придбання зброї для поповнення американських запасів, виснажених постачанням до України.
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