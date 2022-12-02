Пентагон уклав контракт на виготовлення додаткових HIMARS: що відомо

Міністерство оборони США та корпорація Lockheed Martin уклали контракт на виробництво додаткових РСЗВ HIMARS. Сума угоди - 430 930 711 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Зазначається, що очікується повномасштабне виробництво систем і допоміжних послуг для задоволення нагальної потреби у підтримці армії та різних іноземних партнерів. Згідно з попередніми даними, дата завершення контракту - 31 грудня 2025 року. Однак у Міноборони США не вказли, яким саме союзникам планується постачати РСЗВ HIMARS.