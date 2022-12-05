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США изменили установки HIMARS, чтобы Украина не запускала ракеты по РФ, - WSJ

Фото: американская реактивная артиллерийская система Himars (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

США модифицировали передовые ракетные пусковые установки HIMARS, которые они передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России ракетами большой дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"США тайно модифицировали передовые ракетные пусковые установки Himars, которые они передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России ракетами большой дальности. Администрация Байдена говорит, что это мера пресечения, необходимая для уменьшения риска большей войны с Москвой", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с июня США поставили украинским силам 20 пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS и большой список ракет со спутниковым управлением с дальностью около 80 км.

По данным издания, эти ракеты, известные как управляемая реактивная система залпового огня GMLRS, использовались для ударов по российским складам боеприпасов, материально-технических средств и командных центров на территории Украины.

Сообщается, что пусковые установки HIMARS обладают уникальной функцией, которая не позволяет им стать еще более мощными боевыми системами.

По словам представителей США, Пентагон модифицировал пусковые установки, чтобы они не могли запускать ракеты большой дальности, включая ракеты тактической ракетной системы армии США или ATACMS, дальность которых составляет почти 300 км.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS.

Также ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки, как отметил госсекретарь Энтони Блинкен, сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине как можно быстрее и эффективнее системы ПВО.

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