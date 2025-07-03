США змінили пріоритети у постачанні зброї не тільки для України, - CBS

США призупинили допомогу Україні

Західні медіа напередодні повідомили про припинення постачання військової допомоги Україні з боку США. Цю інформацію згодом підтвердив Білий дім, пояснивши рішення тим, що на першому місці мають бути інтереси Америки.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати тимчасово зупинили постачання артилерійських снарядів, ракет Stinger, ракет для Patriot і не тільки. Видання WSJ уточнило, що йдеться, зокрема, і про зброю, яка вже зберігається на складах у Польщі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з Вашингтоном щодо деталей постачання оборонної підтримки.

При цьому у Держдепі США наголошують, що не зупиняли всі постачання зброї Україні.

Більше про ситуацію з постачанням допомоги - в матеріалі РБК-Україна.

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