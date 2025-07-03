США изменили приоритеты в поставках оружия не только для Украины, - CBS

США приостановили помощь Украине

Западные медиа накануне сообщили о прекращении поставок военной помощи Украине со стороны США. Эту информацию впоследствии подтвердил Белый дом, объяснив решение тем, что на первом месте должны быть интересы Америки.

По данным СМИ, Соединенные Штаты временно остановили поставки артиллерийских снарядов, ракет Stinger, ракет для Patriot и не только. Издание WSJ уточнило, что речь идет, в том числе, и об оружии, которое уже хранится на складах в Польше.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Вашингтоном относительно деталей поставки оборонной поддержки.

При этом в Госдепе США отмечают, что не останавливали все поставки оружия Украине.

Больше о ситуации с поставками помощи - в материале РБК-Украина.

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