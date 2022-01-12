UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США ждут разъяснений России по поводу новых учений возле границ Украины

Автор: Артур Родивилов

Администрация США исходит из того, что деэскалация ситуации вокруг Украины должна включать в себя принятие Москвой мер по обеспечению прозрачности при проведении российских военных учений на территории РФ. Соединенные Штаты Америки ждут объяснений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Госдепа США Неда Прайса.

По словам Прайса, для прогресса на переговорах между США и РФ по безопасности требуется "атмосфера деэскалации".

"Мы заявляем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места обычного хранения", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, говоря о том, какие меры Вашингтон посчитал бы направленными на снижение напряженности, Прайс отметил: "Это означало бы возвращение войск в казармы. Это означало бы прозрачность вокруг любых легитимных учений, которые проходили бы на российской территории".

Кроме того, Прайс заявил, что власти США не намерены на заседании Совета Россия - НАТО 12 января обсуждать ограничения на вступление новых стран в Альянс.

Напомним, Российская Федерация начала учения со стрельбами в приграничных с Украиной регионах. В них задействовано около 3 000 военных и тяжелая техника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация