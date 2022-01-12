США ждут разъяснений России по поводу новых учений возле границ Украины

По словам Прайса, для прогресса на переговорах между США и РФ по безопасности требуется "атмосфера деэскалации".

"Мы заявляем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места обычного хранения", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, говоря о том, какие меры Вашингтон посчитал бы направленными на снижение напряженности, Прайс отметил: "Это означало бы возвращение войск в казармы. Это означало бы прозрачность вокруг любых легитимных учений, которые проходили бы на российской территории".

Кроме того, Прайс заявил, что власти США не намерены на заседании Совета Россия - НАТО 12 января обсуждать ограничения на вступление новых стран в Альянс.