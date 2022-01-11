Нуланд о новых военных учениях России возле Украины: "Идет в противоположном направлении"
Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (Getty Images)
Российская Федерация начала военные учения в приграничных с Украиной регионах. Соединенные Штаты Америки выразили недовольство таким решением.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста CNN.
По словам заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, решение Российской Федерации провести учения у границ Украины - идет вопреки деэскалации, которую Штаты ожидают от Кремля.
"Очевидно, что это идет в прямо противоположном направлении", - отметила Нуланд.