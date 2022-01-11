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Нуланд о новых военных учениях России возле Украины: "Идет в противоположном направлении"

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 23:13
Нуланд о новых военных учениях России возле Украины: "Идет в противоположном направлении" Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация начала военные учения в приграничных с Украиной регионах. Соединенные Штаты Америки выразили недовольство таким решением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста CNN.

По словам заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, решение Российской Федерации провести учения у границ Украины - идет вопреки деэскалации, которую Штаты ожидают от Кремля.

"Очевидно, что это идет в прямо противоположном направлении", - отметила Нуланд.

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Нуланд Российская Федерация Украина
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