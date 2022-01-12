США чекають роз'яснень Росії з приводу нових навчань біля кордонів України

За словами Прайса, для прогресу на переговорах між США і РФ з безпеки потрібна "атмосфера деескалації".

"Ми заявляємо, що в цьому випадку деескалація передбачала б повернення російських військових в казарми, пояснення цих маневрів або їх припинення, повернення даних важких озброєнь в місця звичайного зберігання", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Крім того, говорячи про те, які заходи Вашингтон вважав би спрямованими на зниження напруженості, Прайс зазначив: "Це означало б повернення військ в казарми. Це означало б прозорість навколо будь-яких легітимних навчань, які проходили б на російській території".

Крім того, Прайс заявив, що влада США не має наміру на засіданні Ради Росія - НАТО 12 січня обговорювати обмеження на вступ нових країн до Альянсу.