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США чекають роз'яснень Росії з приводу нових навчань біля кордонів України

Автор: Артур Родивилов

Адміністрація США виходить з того, що деескалація ситуації навколо України має містити прийняття Москвою заходів щодо забезпечення прозорості при проведенні російських військових навчань на території РФ. Сполучені Штати Америки чекають пояснень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника Держдепу США Неда Прайса.

За словами Прайса, для прогресу на переговорах між США і РФ з безпеки потрібна "атмосфера деескалації".

"Ми заявляємо, що в цьому випадку деескалація передбачала б повернення російських військових в казарми, пояснення цих маневрів або їх припинення, повернення даних важких озброєнь в місця звичайного зберігання", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Крім того, говорячи про те, які заходи Вашингтон вважав би спрямованими на зниження напруженості, Прайс зазначив: "Це означало б повернення військ в казарми. Це означало б прозорість навколо будь-яких легітимних навчань, які проходили б на російській території".

Крім того, Прайс заявив, що влада США не має наміру на засіданні Ради Росія - НАТО 12 січня обговорювати обмеження на вступ нових країн до Альянсу.

Нагадаємо, Російська Федерація почала навчання зі стрільбами в прикордонних з Україною регіон. У них залучено близько 3 000 військових і важка техніка.

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