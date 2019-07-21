В США из-за жаркой погоды погибли шесть человек

В Соединенных Штатах по меньшей мере шесть человек погибли из-за высоких температур. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Больше всего жертв жаркой погоды оказалось в штате Мэриленд - здесь, по данным телеканала, скончались четыре человека. Еще двое человек умерли от жары в штатах Арканзас и Аризона.

В данный период на восточном побережье США и на Среднем Западе температура временами может достигать выше 90 градусов по Фаренгейту - 32,2 градуса по Цельсию. При этом ощущаться она будет как 100-115 градусов по Фаренгейту - 37-46 по Цельсию.

Как передает передает AP, в Нью-Йорке в мерах предосторожности мэр Билл де Блазио объявил о режиме чрезвычайной ситуации. В городе также отменили множество крупных мероприятий, в том числе празднование 50-летия высадки на Луну.

Кроме того, владельцам офисных зданий предписали не устанавливать термостаты на отметку ниже 26 градусов, чтобы не перегружать энергосистему.

Напомним, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, июнь 2019 года оказался самым жарким месяцем на всей планете.