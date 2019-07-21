У США через спекотну погоду загинули шість осіб

У Сполучених Штатах щонайменше шість людей загинули із-за високих температур. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CBS.

Найбільше жертв спекотної погоди виявилося в штаті Меріленд - тут, за даними телеканалу, померли чотири людини. Ще двоє людей померли від спеки в штатах Арканзас і Арізона.

У даний період на східному узбережжі США і на Середньому Заході температура часом може досягати вище 90 градусів за Фаренгейтом - 32,2 градуси за Цельсієм. При цьому вона буде відчуватися як 100-115 градусів за Фаренгейтом - 37-46 за Цельсієм.

Як передає AP, в Нью-Йорку як запобіжний захід мер Білл де Блазіо оголосив про режим надзвичайної ситуації. У місті також скасували безліч великих заходів, у тому числі святкування 50-річчя висадки на Місяць.

Крім того, власникам офісних будівель наказали не встановлювати термостати на позначку нижче 26 градусів, щоб не перевантажувати енергосистему.

Нагадаємо, за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, червень 2019 року виявився найбільш спекотним місяцем на всій планеті.