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Июнь 2019 года был самым жарким в истории

Новости » Общество    19.07.2019 - 15:25
Июнь 2019 года был самым жарким в истории
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Покрытие морского льда в Антарктике сократилось до нового рекордно низкого уровня

Июнь 2019 года был самым жарким на всей планете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

По последним данным, средняя температура в мире поднялась до +16,4 градусов по Цельсию, что делает июнь самым жарким июнем за 140-летний рекорд, сообщают ученые. Также они говорят, что покрытие морского льда в Антарктике сократилось до нового рекордно низкого уровня.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявило, что средняя глобальная температура была на +2,2 по Цельсию выше, чем в среднем в 20-м веке.

Жара была наиболее ощутимой в Южной Америки, южной части Африки, Мадагаскара, Новой Зеландии, Аляски, западной Канады, Мексики, Восточной Азии, Атлантического и Индийского океанов и Берингова моря. Ученые предупреждают, что рекордные температуры будут продолжаться в результате изменения климата.

Напомним, на юге Франции воздух прогрелся до 45,8 градусов по Цельсию, установив новый абсолютный рекорд. Предыдущий абсолютный температурный рекорд во Франции был зарегистрирован в августе 2003 года, когда температура воздуха поднялась до 44,1 градуса.

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