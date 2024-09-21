У США Зеленський наполягатиме на запрошенні в НАТО і постійних поставках зброї, - Bloomberg

Україна і НАТО

Українська влада розраховувала, що країна отримає запрошення до членства в Альянсі на саміті, який пройшов у липні у Вашингтоні. Але цього не трапилося.

За словами віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу як суверенна, незалежна країна в межах кордону 1991 року. Інші варіанти не обговорювалися.

План Зеленського

Президент України представить "план перемоги" наступного тижня у США, оскільки він тісно пов'язаний із допомогою Сполучених Штатів. За словами Зеленського, план включає швидкі рішення з жовтня до грудня.

У Державному департаменті сказали, що ознайомились з елементами плану.

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