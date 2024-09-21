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У США Зеленський наполягатиме на запрошенні в НАТО і постійних поставках зброї, - Bloomberg

Фото: президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Володимир Зеленський підштовхуватиме президента США Джо Байдена надати Україні офіційне запрошення до НАТО та взяти на себе зобов’язання щодо постійних поставок передової зброї в рамках плану перемоги президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Очікується, що Зеленський представить Байдену план під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня.

У документі, за даними джерел агентства, також передбачений чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі.

Співрозмовники журналістів сказали, що деякі з прихильників України починають розглядати варіанти припинення вогню шляхом переговорів. Під час цих дискусій Зеленський залишився на своїй попередній позиції, що Україна не може поступитися територією, захопленою Росією, сказало одне із джерел.

Україна і НАТО

Українська влада розраховувала, що країна отримає запрошення до членства в Альянсі на саміті, який пройшов у липні у Вашингтоні. Але цього не трапилося.

За словами віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу як суверенна, незалежна країна в межах кордону 1991 року. Інші варіанти не обговорювалися.

План Зеленського

Президент України представить "план перемоги" наступного тижня у США, оскільки він тісно пов'язаний із допомогою Сполучених Штатів. За словами Зеленського, план включає швидкі рішення з жовтня до грудня.

У Державному департаменті сказали, що ознайомились з елементами плану.

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