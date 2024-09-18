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Представники Держдепу США ознайомились з "елементами" плану перемоги Зеленського

Середа 18 вересня 2024 09:22
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Представники Держдепу США ознайомились з "елементами" плану перемоги Зеленського Фото: Меттью Міллер, представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (Gett)
Автор: Сергій Пишкін

Представники Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) ознайомились з елементами плану перемоги України. Це відбулось під час їх останнього візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Держдепу Метью Міллера під час брифінгу.

"Нас ознайомили з елементами плану, коли ми були в Києві минулого тижня, і так, ми поділяємо оцінку Томас-Грінфілд (Лінда Томас-Грінфілд, постпред США при ООН, - ред.). Як сказав президент Володимир Зеленський, він з нетерпінням чекає на детальне представлення цього плану президенту (Джо Байден, голова Білого дому, - ред.) найближчими днями і тижнями, і я думаю, що ми дочекаємося цієї зустрічі, перш ніж робити якісь подальші висновки щодо нього", - заявив Міллер.

Водночас Міллер відмовився коментувати те, чи існують якісь часові рамки щодо реалізації плану перемоги. Як він пояснив, саме Зеленський повинен описати усі деталі.

План перемоги України

Під час Форуму "Україна 2024. Незалежність" Зеленський заявив, що вже у вересні планує презентувати план перемоги України Байдену. Зокрема він зауважував, що це дозволить зрозуміти Києву, чи готові союзники до того, щоб наша країна перемогла, або ж Захід бажає лише стримувати диктатора Володимира Путіна.

Також відомо, що президент представить план, як чинному президенту США, так і двом кандидатам.

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