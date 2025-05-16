США збираються скоротити війська в Європі: почати планують вже цього року

Сполучені Штати готуються розпочати переговори з європейськими союзниками щодо поступового виведення американських військ із Європи. Цей процес планують розпочати пізніше цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати розпочнуть переговори з європейськими союзниками щодо скорочення кількості американських військ у Європі пізніше цього року.
На прохання прокоментувати повідомлення про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення військ з Європи, Вітакер відповів, що "нічого не визначено".
"Але щойно ми це зробимо, ми проведемо ці переговори в структурі НАТО... Це точно буде після саміту, десь пізніше цього року, ми збираємося розпочати ці переговори... Усі наші союзники готові до цього", - сказав Вітакер.
Виступаючи на конференції з безпеки в Естонії, Вітакер заявив, що США обговорять будь-які зміни у складі військ зі союзниками, щоб уникнути будь-яких прогалин у безпеці.
"Це понад 30 років прагнення США (скоротити війська в Європі), президент Трамп щойно сказав: досить, це станеться, і це станеться зараз, це буде організовано, але ми більше не будемо терпіти зволікання в цій ситуації... Нам просто потрібно опрацювати практичні наслідки", - підсумував Вітакер.
Зауважимо, що ще на початку квітня Bloomberg з посиланням на джерела писало, що європейські чиновники майже повністю впевнені, що США виведуть частину своїх солдатів з Європи. Загалом наразі там розміщено 80 тисяч американських військових.
Видання уточнює, що таке рішення могло б підірвати зусилля країн НАТО щодо стримування Росії.
Нещодавно стало відомо, що Литва готова до можливого виведення військ США з Європи. Ба більше, влада Литви навіть підготувала запасний план на випадок, якщо США вирішать вивести своїх солдатів.
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