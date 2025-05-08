Литва готова до можливого виведення військ США з Європи: який "план Б"

Влада Литви підготувала запасний план на випадок, якщо США вирішать вивести своїх солдатів з Європи. Вільнюс зміцнює оборонне співробітництво з Німеччиною.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Литва не тільки думає про "план Б" (на випадок виведення військ США з Європи - ред.), але він у неї вже є. Ми сподіваємося на прекрасну співпрацю з Німеччиною", - зазначив Науседа.

Він нагадав, що Німеччина залишається прихильною до рішення розмістити свою військову бригаду в Литві. Берлін послідовно виконує свою обіцянку.

"Добре знаючи Німеччину, я можу сказати, що німці дійсно серйозно ставляться до цього зобов'язання", - наголосив глава держави.

Президент додав, що якщо німецька бригада буде розміщена в Литві, це відкриє нові можливості для співпраці у військовій сфері. Йдеться про військову промисловість та економічні зв'язки.

Водночас Науседа звернув увагу, що для Європи залишається метою збереження уваги з боку США.

"Нам потрібен "план Б" і він уже існує. Але ми продовжимо домагатися присутності США тут - у Литві зокрема і в Європі загалом", - додав він.