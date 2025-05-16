США собираются сократить войска в Европе: начать планируют уже в этом году

Соединенные Штаты готовятся начать переговоры с европейскими союзниками относительно постепенного вывода американских войск из Европы. Этот процесс планируют начать позже в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты начнут переговоры с европейскими союзниками о сокращении количества американских войск в Европе позже в этом году.
На просьбу прокомментировать сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода войск из Европы, Уитакер ответил, что "ничего не определено".
"Но как только мы это сделаем, мы проведем эти переговоры в структуре НАТО... Это точно будет после саммита, где-то позже в этом году, мы собираемся начать эти переговоры... Все наши союзники готовы к этому", - сказал Уитакер.
Выступая на конференции по безопасности в Эстонии, Уитакер заявил, что США обсудят любые изменения в составе войск с союзниками, чтобы избежать любых пробелов в безопасности.
"Это более 30 лет стремления США (сократить войска в Европе), президент Трамп только что сказал: достаточно, это произойдет, и это произойдет сейчас, это будет организовано, но мы больше не будем терпеть промедления в этой ситуации... Нам просто нужно проработать практические последствия", - подытожил Уитакер.
Заметим, что еще в начале апреля Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские чиновники почти полностью уверены, что США выведут часть своих солдат из Европы. Всего сейчас там размещено 80 тысяч американских военных.
Издание уточняет, что такое решение могло бы подорвать усилия стран НАТО по сдерживанию России.
Недавно стало известно, что Литва готова к возможному выводу войск США из Европы. Более того, власти Литвы даже подготовили запасной план на случай, если США решат вывести своих солдат.
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