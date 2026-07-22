У США не збираються рвати контакти з РФ: у Держдепі пояснили загрози

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому Вашингтон продовжує підтримувати офіційний діалог з Кремлем, попри війну проти України, що триває, та відсутність прогресу на переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DRM News .

"Ми повинні мати стосунки з російським урядом", - підсумував очільник Держдепартаменту.

Він додав, що дипломатичний канал зв'язку з Кремлем залишається необхідним інструментом.

"Було б необачно та безвідповідально, якби ми не розмовляли", - зазначив Рубіо.

За словами держсекретаря, розрив стосунків між Вашингтоном і Москвою суперечило б інтересам безпеки обох країн.

"Ми та Росія є двома найбільшими ядерними країнами на планеті", - заявив Рубіо.

На його думку, розрив дипломатичних зв'язків між двома країнами був би небезпечним рішенням.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що Вашингтон свідомо зберігає офіційні контакти з Москвою, попри війну Росії проти України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Кремля відмовився від територіальних поступок після невдалої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

За даними Bloomberg, диктатор вирішив домагатися повного контролю над Донецькою областю та зберегти буферні зони в Сумській і Харківській областях.

Крім того, очільник МЗС Росії Сергій Лавров анонсував зустріч з Марко Рубіо 23 липня, під час якої планує обговорити нещодавній прогноз Трампа щодо завершення війни.

За словами Лаврова, Кремль досі очікує від Вашингтона відповіді на пропозиції, озвучені на Алясці.