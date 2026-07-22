В США не собираются рвать контакты с РФ: в Госдепе объяснили угрозы
Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Вашингтон продолжает поддерживать официальный диалог с Кремлем, несмотря на продолжающуюся войну против Украины и отсутствие прогресса на переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DRM News.
Почему США не могут игнорировать Кремль
Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что Вашингтон сознательно сохраняет официальные контакты с Москвой, несмотря на войну России против Украины.
По его мнению, разрыв дипломатических связей между двумя странами был бы опасным решением.
Главный дипломат США обратил внимание на ядерный статус обоих государств.
"Мы и Россия являемся двумя крупнейшими ядерными странами на планете", - заявил Рубио.
По словам госсекретаря, разрыв отношений между Вашингтоном и Москвой противоречил бы интересам безопасности обеих стран.
"Было бы опрометчиво и безответственно, если бы мы не разговаривали", - отметил Рубио.
Он добавил, что дипломатический канал связи с Кремлем остается необходимым инструментом.
"Мы должны общаться с российским правительством", - подытожил глава Госдепартамента.
Напомним, ранее стало известно, что глава Кремля отказался от территориальных уступок после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
По данным Bloomberg, диктатор принял решение добиваться полного контроля над Донецкой областью и сохранить буферные зоны в Сумской и Харьковской областях.
Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал встречу с Марко Рубио 23 июля, во время которой планирует обсудить недавний прогноз Трампа по завершению войны .
По словам Лаврова, Кремль до сих пор ожидает от Вашингтона ответа на предложения, озвученные на Аляске.