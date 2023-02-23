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США не збираються нарощувати свій ядерний арсенал, - Нуланд

Фото: заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати не мають бажання нарощувати свій ядерний арсенал, а також не бачать у Росії таких можливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.

"Росія зараз не в тому стані, щоб модифікувати свою ядерну зброю, і ми чесно кажучи, не зацікавлені і не плануємо робити цього", - сказала Нуланд.

Також вона зазначила, що припинення Росією своєї участі в ДСНО не змінить поведінки США в цьому питанні.

"Чи ми робитимемо щось по-іншому? Ми не будемо, і ми ясно дали це зрозуміти Росії", - додала заступниця держсекретаря.

За її словами, Вашингтон зацікавлений у поновленні інспекцій у рамках ДСНО, які, за її словами, були фактично припинені задовго до формального оголошення про зупинення РФ своєї участі у договорі.

Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

МЗС Росії звинувачує США за своє рішення призупинити дію договору, проте запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиНуланд