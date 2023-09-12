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США збільшать виробництво нікелю, щоб знизити залежність від поставок із Китаю та Росії

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міністерство оборони США сьогодні, 12 вересня, уклало угоду на суму 20,6 млн доларів про збільшення внутрішнього виробництва нікелю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угода сприятиме розвідці нікелю на пропонованому компанією руднику в Міннесоті, який називається проєктом "Тамарак".

Чому це важливо для США

Нікель є ключовим металом, життєво важливим для аерокосмічної промисловості та акумуляторів електромобілів. 

У Сполучених Штатах є тільки один діючий нікель-кобальтовий рудник, термін експлуатації якого, як публічно оголошено, триватиме до 2026 року.

Як це вплине на Росію

Проект "Тамарак" спрямований на збільшення внутрішніх поставок нікелю для використання в якості накопичувача енергії в ланцюжку поставок акумуляторів у США, які наразі залежать від Китаю та Росії в плані поставок корисних копалин.

"Це ілюструє прихильність Міністерства оборони США до зміцнення стійкості критично важливих ланцюжків поставок і зменшення нашої залежності від іноземних джерел життєво важливих матеріалів", - заявив у своїй заяві директор Управління з розширення виробничого потенціалу та пріорітизації інвестицій Ентоні Ді Стасіо.

Санкції проти російського нікелю

Раніше повідомлялось, що російська гірничо-металургійна компанія "Норільський нікель", якою володіє один із найбагатших людей Росії Володимир Потанін, планує цьогоріч скоротити виробництво нікелю та кобальту - ключових компонентів для акумуляторних батарей.

До цього Потанін був внесений до списку санкцій США в рамках ширших заходів, спрямованих проти людей і компаній, близьких до диктатора Володимира Путіна. Він уже став мішенню для Великобританії та Канади.

Нещодавно стало відомо, що російський "Норнікель" відкрив офіс у Дубаї, ставши найбільшою металургійною та гірничодобувною компанією, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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