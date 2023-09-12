США увеличат производство никеля, чтобы снизить зависимость от поставок из Китая и России

Министерство обороны США сегодня, 12 сентября, заключило соглашение на сумму 20,6 млн долларов об увеличении внутреннего производства никеля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соглашение будет способствовать разведке никеля на предлагаемом компанией руднике в Миннесоте, который называется проектом "Тамарак".
Никель является ключевым металлом, жизненно важным для аэрокосмической промышленности и аккумуляторов электромобилей.
В Соединенных Штатах есть только один действующий никель-кобальтовый рудник, срок эксплуатации которого, как публично объявлено, продлится до 2026 года.
Проект "Тамарак" направлен на увеличение внутренних поставок никеля для использования в качестве накопителя энергии в цепочке поставок аккумуляторов в США, которые сейчас зависят от Китая и России в плане поставок полезных ископаемых.
"Это иллюстрирует приверженность Министерства обороны США к укреплению устойчивости критически важных цепочек поставок и уменьшению нашей зависимости от иностранных источников жизненно важных материалов", - заявил в своем заявлении директор Управления по расширению производственного потенциала и приоритизации инвестиций Энтони Ди Стасио.
Ранее сообщалось, что российская горно-металлургическая компания "Норильский никель", которой владеет один из самых богатых людей России Владимир Потанин, планирует сократить производство никеля и кобальта - ключевых компонентов для аккумуляторных батарей.
До этого Потанин был внесен в список санкций США в рамках более широких мер, направленных против людей и компаний, близких к диктатору Владимиру Путину. Он уже стал мишенью для Великобритании и Канады.
Недавно стало известно, что российский "Норникель" открыл офис в Дубае, став крупнейшей металлургической и горнодобывающей компанией, открывшей представительство в Объединенных Арабских Эмиратах после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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