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В обхід санкцій. Найбільша металургійна компанія РФ відкрила офіс в ОАЕ, - Bloomberg

Четвер 24 серпня 2023 12:08
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В обхід санкцій. Найбільша металургійна компанія РФ відкрила офіс в ОАЕ, - Bloomberg Фото: найбільша металургійна компанія РФ відкрила офіс в ОАЕ (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Російський "Норнікель" відкрив офіс у Дубаї, ставши найбільшою металургійною та гірничодобувною компанією, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що "Норнікель" зареєстрований під назвою Greenwich Holdings Limited у фінансовому районі Дубая в грудні минулого року.

"Новий холдинг, який поки що має невелику команду та юриста як директора, може з часом розширитися, оскільки компанія розглядає деякі торговельні та адміністративні функції з Дубая", - пише видання.

Окрім того, в ОАЕ спостерігається наплив російських компаній, торговців товарами та експатів, які шукають притулку від санкцій. Інші російські товарні фірми також розширили присутність в ОАЕ, намагаючись згладити свою закордонну діяльність.

Санкції ЄС проти Росії

Вперше санкції ЄС проти Росії були введені у 2014 році за дестабілізацію ситуації в Україні.

Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Варто зазначити, що санкції вводять як проти конкретних осіб, так і проти державних і приватних компаній з РФ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

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