США збили іранський безпілотник біля військової бази у Сирії

Зазначається, що 14 лютого приблизно о 14:30 за місцевим часом сили США у Сирії відкрили вогонь та збили БПЛА іранського виробництва, який намагався вести розвідку в районі об'єкта підтримки місії у Коноко, патрульної бази на північному сході Сирії.

Публікація супроводжується двома знімками, на яких зображений, ймовірно, сам безпілотник і момент його вибуху. Інших подробиць щодо інциденту у заяві CENTCOM не наведено.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони підтвердили, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети та дрони.

Також повідомлялося, що США та Ізраїль обговорювали можливості припинення витоку зброї з Ірану, у тому числі постачання до РФ дронів-камікадзе.

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