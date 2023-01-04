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США та Ізраїль шукають способи завадити Ірану постачати дрони до Росії, - Держдеп

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Середа 04 січня 2023 01:46
США та Ізраїль шукають способи завадити Ірану постачати дрони до Росії, - Держдеп Фото: Речник Держдепартаменту США Нед Прайс (flickr.com)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати вже вели перемовини з Ізраїлем щодо можливостей припинення витоку зброї з Ірану, зокрема постачань до РФ дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу США Неда Прайса, зроблену під час брифінгу 3 січня.

"Ми, поза сумнівом, обговорювали з нашими ізраїльськими партнерами загрозу, яку становлять іранські БПЛА, а також їх розповсюдження по всьому світу, включно з Росією", - сказав речник.

Прайс зазначив, що відповідне питання стало предметом розмов зі структурами Ізраїлю по лінії як Держдепартаменту, так і Білого дому.

За його словами, Вашингтон застосовує наявні важелі, аби завадити Тегерану реалізовувати схеми постачань озброєнь за кордон.

"Сполучені Штати узгоджують свій підхід із союзниками та партнерами по всьому світу, аби зупинити потік військових технологій з Ірану до Росії, а також інших країн-вигнанців", - додав представник Держдепу.

Нагадаємо, Прайс розповів, що РФ вирішила у новорічні свята посилити атаки по об'єктах інфраструктури, цивільних та енергетичних об'єктах в Україні, використовуючи зиму як зброю.

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